Украинский политик назвал Зеленского «западной марионеткой»

https://static.news.ru/photo/9563201e-692c-11eb-8e82-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский теряет в рейтинге. Это происходит, потому что граждане начали понимать, что к власти пришла марионетка, которой управляют западные кураторы. Такое мнение высказал бывший председатель правительства Украины Николай Азаров.

Он подчеркнул, что Зеленский стал президентом на волне народной любви и больших надежд. Сейчас же его рейтинг падает. И происходит это, подчеркнул Азаров, столь же стремительно, как и рост тарифов на ЖКХ.

Стоит отметить, что это необратимый процесс. Украинцы понимают, что пришла марионетка к власти, которая полностью управляется зарубежными кураторами, — написал Азаров в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) объявила о старте процедуры импичмента, объявленного президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение было принято на внеочередном съезде.

Партия приняла такое решение, осудив «антиконституционные и противоправные действия Зеленского». Он ввёл против члена политсовета ОПЗЖ Тараса Козака персональные санкции.