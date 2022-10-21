Украинский пленный заявил, что Запад обучал ВСУ воевать с 2016-го Пленный Мищенко рассказал, как с 2016 года западные инструкторы обучали ВСУ воевать

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Находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко заявил, что западные инструкторы обучали украинских военных вести боевые действия в городах уже в 2016 году. Американские и британские инструкторы проводили занятия в то время, когда еще предполагалось урегулировать ситуацию мирным путем на основе Минских соглашений, отметил он в беседе с РИА Новости.

Это были как обычные занятия, но, как я понимаю, шло к тому, чтобы люди были подготовлены к таким моментам. Не как в Великую Отечественную — вышли в поле, окопались и воюют, а что будут городские бои, дабы люди понимали, получили практику, с ними проводились эти занятия, — рассказал пленный.

Он добавил, что сам участвовал в таком обучении в центре оперативного боевого обеспечения военно-морских сил ВСУ в 2016 году. Личный состав проходил подготовку под руководством западных инструкторов и в национальном центре во Львовской области, уточнил Мищенко.

По его словам, украинских военных учили, как штурмовать здания, зачищать кварталы, вести боевые действия на территории города.

Ранее военнопленный ВСУ Александр Шаруденко, сдавшийся войскам ЛНР с позиций на заводе «Заря» в Рубежном, рассказал об отношении к нему и его сослуживцам польских и американских командиров, которые руководили обороной города и самого предприятия. По его словам, оно было «не очень хорошим»: наёмники обделяли солдат пропитанием и требовали обращаться к ним «пан».