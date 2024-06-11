Украинский пленный заявил о множестве «мини-котлов» под Харьковом Пленный Доценко: ВСУ попали в «мини-котлы» под Харьковом при наступлении ВС РФ

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил Украины оказались в многочисленных «мини-котлах» после начала наступления российской армии в Харьковской области, заявил солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко, попавший в плен. По его словам, никакой контрбатрейной борьбы с их стороны тогда не было, передает РИА Новости.

Было видно, все знали, что происходит, куда что движется. Видели технику вашу, видели ваш личный состав. Но никакой контрбатрейной борьбы с нашей стороны, либо поддержки какой-то тяжелой техники мы не ощутили, — рассказал украинский пленный.

Доценко добавил, что когда начались бои под Харьковом, украинское командование дало приказ занимать круговую оборону. Однако, несмотря на это, большая часть подразделений ВСУ начали отступать на другие позиции, попадая в «мини-котлы». По словам пленного, получив ранение, он с сослуживцем прыгнул в яму, чтобы укрыться от обстрела.

И не прорвешь ты потом [окружение]. К тебе никто не подъедет, и ты никак оттуда не уйдешь, — признал Доценко.

Ранее СМИ сообщали об украинском военном, переплывшем Днепр, чтобы сдаться в плен российской армии. Солдат связался с ВС РФ через бот Free soldier. Военнослужащий соорудил плот из пластиковых бутылок, чтобы пересечь реку.