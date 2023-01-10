Украинский пленный заявил о колоссальном числе убитых и раненых в рядах ВСУ

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

В украинских войсках много убитых и раненых из-за того, что командование отправляет солдат «на убой», заявил пленный украинский военнослужащий. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ВСУ плохо налажена эвакуация раненых, а родственникам убитых военных не выплачивают компенсаций.

Да, [ВСУ несут] колоссальные [потери], — сказал он.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в медицинские учреждения Украины за последнее время поступили около 100 бойцов ВСУ с обморожениями. В 40% случаев обморожения стали причиной ампутации. Также многие из военных были в состоянии алкогольного опьянения.

До этого российский военнослужащий из числа мобилизованных, который находится на передовой в районе Кременной, рассказал о больших потерях ВСУ в новогоднюю ночь. Он подчеркнул, что украинские военные безуспешно пытались активизироваться и засылали в том числе диверсионно-разведывательные группы, однако российские войска оказались к этому готовы.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев также заявил, что ВСУ несут большие потери в направлениях Артемовска и Марьинки. По его словам, ситуацию в зоне СВО можно охарактеризовать как стабильную, а локальное наступление под Артемовском переросло в стратегическое.