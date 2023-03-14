Украинский пленный уличил Киев в обмане семей убитых военных Украинский военнопленный Тарасюк заявил, что Киев часто не выплачивает компенсации семьям убитых военных

Фото: Министерство обороны Украины

Власти Украины зачастую не выплачивают денежные компенсации семьям погибших бойцов, рассказал РИА Новости оказавшийся в плену военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии страны Сергей Тарасюк. По его словам, таких солдат и офицеров включают в перечни «без вести пропавших».

В прошлом году у меня друг погиб. Его записали в «пропавшие без вести». Не хотели с ним морочиться, и его родителям до сих пор ничего не выплачивают, — сказал Тарасюк.

Военнопленный отметил, что это не единственный случай. По его словам, зачастую тела бойцов не эвакуируют с поля боя: когда в них попадает артиллерия, то от трупа почти ничего не остается. Тарасюк считает, что это происходит в том числе по причине записи таких офицеров и солдат в «пропавшие без вести».

При этом боец отметил, что украинская армия несет большие потери в живой силе. Кроме того, Тарасюк рассказал, что настроение у бойцов ВСУ подавленное, «никто не хочет воевать», поскольку «боятся расстрела, боятся умереть».

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», рассказал, что невозвратные потери украинских военных в районе Артемовска исчисляются тысячами. В то же время предприниматель не стал называть количество уничтоженной военной техники ВСУ, сославшись на секретность этих данных.