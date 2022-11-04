Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ на харьковском направлении Украинский пленный Барлян рассказал о потерях ВСУ на харьковском направлении

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Во время наступления на харьковском направлении украинские войска понесли большие потери, но точное количество погибших узнать невозможно, цифры скрывают, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Барлян. По его словам, украинское командование требует выполнения поставленных задач любой ценой, число жертв при этом его не интересует, передает РИА Новости.

Когда пошел прорыв на харьковском направлении, все одушевились, <...> только у нас скрывают, какой ценой был взят этот прорыв, сколько в нем погибло. <...> У нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое «харьковское наступление двигалось». Просто число потерь скрывается. У нас узнать число потерь нереально, — сказал пленный.

Он также добавил, что иностранные наемники не рвутся в бой, а всегда держатся позади украинских военных. При отступлениях они пользуются военнослужащими ВСУ как живым щитом.

Ранее власти Херсонской области сообщили о значительных потерях ВСУ в живой силе и военной технике на данном направлении.

До этого о больших потерях ВСУ рассказал попавший в плен украинский офицер Олег Рожковский. По его словам, многие военные из-за этого отказываются идти на передовые позиции. Он таже отметил, что войска пополняются практически необученными мобилизованными, из которых очень немногие действительно умеют обращаться с оружием.