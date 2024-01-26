Украинский пленный рассказал, что его подразделение потеряло 97% бойцов Пленный солдат ВСУ Попов рассказал, что в его батальоне осталось 3% от пехоты

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

В подразделении Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении осталось в строю порядка 3% от состава пехоты, рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Попов. По данным ТАСС, он служил пулеметчиком в 14-й бригаде ВСУ «Червона калина» и попал в плен в январе в районе Вербового.

У нас небоеспособная бригада. Мы как бы разбиты, у нас очень большие потери. <...> В нашем батальоне, я слышал, что по пехоте было 3% оставшихся в строю. Пополнение привозили — 10, 15 человек раз в неделю, раз в две недели, — говорит он.

Он рассказал, что подразделение прибыло на Запорожье в мае прошлого года. К активным штурмовым действиям перешло в середине лета. Однако последние месяцы из-за потерь находится в обороне.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения под Артемовском несут серьезные потери и сдаются в плен. На ситуацию влияет плохая коммуникация в рядах ВСУ. Российские бойцы считают, что украинские солдаты не передают друг другу критически важную информацию.

Перед этим экс-командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник заявил, что Украинское государство рано или поздно бросает раненых солдат на произвол судьбы. Он отметил, что даже если пострадавшему бойцу назначают пенсию, ее размера не хватает для нормальной жизни.