Украинский пенсионер пытался вывезти из Германии чемодан с €500 тысячами

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В аэропорту немецкого города Мюнхен остановили 66-летнего гражданина Украины с чемоданом денег, сообщает Bild. Отмечается, что он намеревался с наличными вылететь на Кипр. Вероятно, теперь купюры конфискуют в пользу государства.

При этом при досмотре путешественник сообщил, что у него с собой лишь €300, затем уже в зоне посадки к нему подошел другой мужчина и передал подозрительный чемодан. В итоге стражи порядка решили проверить ручную кладь украинца. Теперь немецкие правоохранители выясняют, кому принадлежат деньги, и является ли случившееся покушением на отмывание денег.

Ранее сообщалось, что за 2023 год в России на 17% участились попытки незаконного вывоза наличной валюты за рубеж. По данным Федеральной таможенной службы, с 1 марта 2022 года таможенники пресекли более 8,3 тысячи правонарушений. Общая сумма, которую граждане попытались вывезти сверх нормы, составила 900 млн рублей.

Правонарушения участились после введенного запрета на вывоз наличной валюты свыше $10 тысяч. Чаще всего незаконно пытаются провезти рубли, доллары, евро, турецкие лиры и дирхамы ОАЭ. В основном наличные вывозят в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Сербию.