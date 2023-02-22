Медведчук подал иск против Верховной рады

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Верховная рада

Адвокаты украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука подали иск против Верховной рады, сообщил в своем Telegram-канале глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. Председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерен оспорить лишение его депутатского мандата. Арахамия рекомендовал представителям власти отказаться от призывов лишать полномочий в обход конституционных процедур, так как депутаты смогут оспорить такие меры в суде. По словам главы фракции, дело Медведчука стало первым подобным прецедентом.

Уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной рады относительно отмены и признания незаконной процедуры лишения его мандата. Это свидетельствует о том, что фанаты [президента России Владимира] Путина будут искать какие-либо зацепки для обжалования решений власти, — написал он.

При этом Арахамия рекомендовал депутатам от запрещенных на Украине партий добровольно сложить полномочия.

Медведчука обвинили в госизмене. Украинские власти заявляли, что он находился под домашним арестом, однако предпринял попытку бегства и в течение месяца был задержан. В дальнейшем врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил, что Медведчук освобожден в ходе обмена пленными с Украиной, в результате которого Киев отпустил 56 человек, среди них 55 военнослужащих.

10 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства депутатов Верховной рады от запрещенной в настоящее время партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в том числе Виктора Медведчука.