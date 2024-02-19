Украинский офицер назвал причины сдачи Авдеевки Офицер ВСУ объяснил потерю Авдеевки совершенствованием армии России

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ на территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС) под Авдеевкой.

Военные Вооруженных сил России научились изолировать поле боя, а также наносить быстрые удары, что и позволило им взять под контроль Авдеевку, заявил изданию «Страна.ua» пожелавший остаться анонимным украинский офицер. Он добавил, что из-за нарушения логистики ВСУ не получали боеприпасы в нужном количестве.

Главная причина — россияне научились изолировать поле боя. То есть уничтожать нашу логистику. В итоге наши подразделения на передке не получали в нужном количестве пополнение и боеприпасы. И постепенно силы истощались, образовывались бреши, — объяснил военный.

Украинский боец подчеркнул, что у ВС РФ было значительное преимущество в вооружении, в том числе артиллерии, которое не получалось компенсировать беспилотниками. Кроме того, военнослужащие РФ научились бить по целям сразу после их обнаружения. Собеседник отметил, что российские бойцы постоянно наносили отвлекающие удары по позициям украинцев, все эти факторы и повлияли на то, что ситуация сложилась не в пользу Киева.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина о взятии Авдеевки, расположенной в ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек.