Национальный цирк Украины первым в стране отказался от номеров с участием животных.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта. Все животные будут переданы частному «Фельдман Экопарку» в Харькове. Министерство и экопарк уже подписали соответствующий меморандум, передаёт
Украинский министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в конце декабря 2019 года заявлял о том, что в течение 2020 года государственные цирки откажутся от номеров с животными.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министерство культуры разработало проект о правилах обращения с животными в цирках и зоопарках. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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