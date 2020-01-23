https://static.news.ru/photo/a78db178-3e03-11ea-a2b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальный цирк Украины первым в стране отказался от номеров с участием животных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта. Все животные будут переданы частному «Фельдман Экопарку» в Харькове. Министерство и экопарк уже подписали соответствующий меморандум, передаёт ТАСС .

Украинский министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в конце декабря 2019 года заявлял о том, что в течение 2020 года государственные цирки откажутся от номеров с животными.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министерство культуры разработало проект о правилах обращения с животными в цирках и зоопарках. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.