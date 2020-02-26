https://static.news.ru/photo/11e38890-588a-11ea-ab71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/www.imago-images.de/Global Look Press

Министерство охраны здоровья Украины выпустило ролики о новом коронавирусе. Видеозаписи выполнены в виде мультфильмов с рекомендациями для граждан.

Жителям страны советуют избегать контактов с людьми, у которых зафиксированы кашель и повышенная температура. Кроме того, следует использовать медицинские маски, чихать в носовые платки или локтевой сгиб, а затем мыть руки с мылом или антисептиком, передаёт Life.

По данным Минздрава, переносчиками вируса могут стать домашние животные, поэтому не стоит контактировать с ними без необходимости. При появлении кашля, высокой температуры и затруднения дыхания важно обратиться к врачу, так как это могут быть первые симптомы коронавируса.

По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией в КНР превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.

Ранее NEWS.ru приводил результаты исследования ВЦИОМа, согласно которым более половины россиян опасаются за своё здоровье и благополучие своих близких из-за коронавируса.