Украинский министр обороны Таран перепутал «фальцет» с «фальстартом»

https://static.news.ru/photo/687373ce-4546-11eb-80e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.gov.ua

65-летний министр обороны Украины Андрей Таран своеобразно отреагировал на информацию о своей возможной отставке. В своём заявлении на странице министерства он перепутал слова «фальцет» и «фальстарт».

Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать «третий конверт». Пока — фальцет, — говорилось в заявлении Тарана.

Позже сообщение было удалено, а министерство не представило никаких разъяснений. В украинских СМИ высказали предположение, что чиновник имел в виду «фальстарт».

Таран был уволен с военной службы с должности первого заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ в 2016 году по достижении предельного возраста. В марте 2019 года он занялся политикой и возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Украины Игоря Смешко, которого связывали с олигархом Игорем Коломойским. С 4 марта 2020 года Таран занимает должность министра обороны.

Как писал NEWS.ru, мэр Киева Виталий Кличко издал иллюстрированную книгу со своими курьёзными цитатами. Она получила название «Кто не слышал, тот увидит!». Тираж составил 3500 экземпляров.

Среди вошедших в сборник афоризмов такие высказывания политика, как «Мост, который устал», «Хватит шастать без настоятельной потребности», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её надо подогреть» и другие.