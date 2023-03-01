МИД Украины призвал «не вестись» на ядерную провокацию в Приднестровье МИД Украины назвал фейком утверждения РФ о ядерной провокации

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Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал фейком утверждения о получении Киевом радиоактивных веществ для провокации в Приднестровье. Украинский дипломат написал в Twitter, что Москва часто обвиняет других в том, что замышляет сама, призвав «не вестись на учебник российской пропаганды». Как он заверил, Киев строго придерживается принципа нераспространения ядерного оружия.

Утверждение России о том, что Украина получила радиоактивные материалы для «провокации», является фейком. Украина строго привержена нераспространению ядерного оружия. Не ведитесь на учебник российской пропаганды. Русские часто обвиняют других в том, что планируют сами, — написал Николенко.

Ранее Захарова сообщила со ссылкой на публикации в украинских СМИ, что 19 февраля на одном из сухогрузов в Одессу доставили контейнеры с радиоактивным веществом калифорний-252, которое применяют при проверке целостности ядерных реакторов. Пресс-секретарь МИД отметила, что при приемке груза в порту была отключена система радиоактивного мониторинга. Захарова обеспокоилась тем, что все это происходит вблизи Приднестровья, вокруг которого Киев «сознательно нагнетает напряженность».

Власти Молдавии заявили, что не подтверждают информацию о готовящейся провокации с калифорнием-252. Руководство страны призвало сохранять спокойствие и заверило, что следит за ситуацией.