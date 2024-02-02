Украинский МИД призвал к ответу немецкий телеканал за репортаж из Мариуполя МИД Украины потребовал объяснений от ZDF за репортаж из Мариуполя

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Киев требует объяснений от немецкого телеканала ZDF после репортажа его журналиста из Мариуполя, написал спикер МИД Украины Олег Николенко в соцсети Twitter (X). Он назвал сюжет «искажением реальности» и заявил, что корреспондент нарушил украинское законодательство, посетив город. Также он пригрозил прекратить работу данного СМИ в случае отсутствия объяснений.

Искажение реальности — это не журналистика. Более того, визит руководителя московского бюро ZDF <...> нарушил украинское законодательство, — говорится в сообщении.

Ранее репортер Армин Корпер рассказал, что жители Мариуполя настроены положительно и рады приходу России. По его словам, в городе идут восстановительные работы, он полностью функционирует. Он подчеркнул, что люди, которые здесь живут, настроены пророссийски.

Ранее в Сети появилось видео восстановительных работ в Мариуполе, где боевые действия закончились весной 2022 года. На кадрах можно увидеть, что в городе ремонтируют старый жилой фонд, возводят новые многоэтажки. В одном из роликов автор рассказывает, что специалисты уже произвели ремонт в домах, которые пострадали во время боев. На другом видео показан район с новыми панельными многоквартирными домами, рядом с которыми оборудовали аллеи и детские игровые площадки.