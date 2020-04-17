Украинский мэр не стал закрывать город на карантин, несмотря на предписание

https://static.news.ru/photo/4a2995d6-80d1-11ea-945f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Сухомлин Фото: Сергій Сухомлин/facebook.com

Мэр украинского города Житомир Сергей Сухомлин отказался закрывать город на карантин после предписания санитарного врача.

Я думаю, что в городе у нас всё будет нормально. Мы благодарим за эти рекомендации, но пока не видим необходимости их принимать, — заявил Сухомин.

Он объяснил своё решение тем, что невозможно будет обеспечить население продуктами, если торговые сети не будут работать, сообщает Житомир.Info.

Санитарный врач постановил закрыть город на десять дней. Карантин предполагал, прекращение движение общественного и личного транспорта, остановку работы всех учреждений, предприятий и закрытия продуктовых магазинов.

На Украине с 6 по 24 апреля действует карантин. Ограничено передвижение людей по улицам, запрещены массовые мероприятия, украинцы обязаны носить средства индивидуальной защиты.

NEWS.ru писал, что у 788 медиков на Украине был диагностирован коронавирус. Наибольшее число заболевших медработников выявлено в Черновицкой области — 126.

В настоящий момент в стране коронавирусом заразились 4662 человека, за прошедшие сутки число новых заболевших составило 501.