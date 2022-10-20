Украинский пленный рассказал, как спецназ Киева нарушал Минские соглашения Пленный Алтухов: украинский спецназ нарушал Минские соглашения, вызывая огонь на себя

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский спецназ нарушал предусмотренный Минскими соглашениями режим тишины на линии соприкосновения, вызывая ответные удары по своим бойцам, сообщил РИА Новости замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), подполковник Валентин Алтухов.

Силы спецоперации, они нам не подчинялись, действовали по своему плану, и такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят, то есть это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину, кто-то заходит нам неподконтрольный и нарушает, — пояснил Алтухов.

По его словам, это происходило во время так называемой «антитеррористической операции» (АТО). Вопреки тому, что от военных требовали соблюдения тишины и даже вводили выплаты за отсутствие нарушений, спецназ все равно провоцировал на ответный огонь.

Ранее Алтухов рассказал, кто отдавал приказ стрелять по жилым домам в Мариуполе. По его словам, такое решение озвучил танкистам командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк.