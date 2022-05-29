Украинский комментатор обматерил Россию во время прямого эфира

Александр Поворознюк / Фото Соцсети

Украинский футбольный комментатор во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реал Мадридом» обрушил шквал нецензурной брани в адрес России и её вооружённых сил. В какой-то момент в ходе прямого эфира канала Megogo Football Александр Поворознюк вспомнил про украинскую армию и начал вслух рассуждать о её возможностях, при этом используя запрещённые для эфира слова.

Наши ребята — самая сильная армия по духу! Я это говорил и говорю. Еще немножко подождать, когда нам дадут оружие западные партнеры... Я думаю, что мы такой ***** россиянам дадим, что они пойдут на край географии, *****, и вообще забудут, что такое Украина! — сказал Поворознюк.

Финал турнира состоялся в Париже на Stade de France и завершился со счётом 1:0 в пользу «Реала». Единственный мяч во встрече забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор.

Ранее журналист и ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов пожелал сборной Польши по футболу провала на чемпионате мира 2022 года. Своё заявление он также сделал во время эфира программы «Есть тема!».