Украинский комик отправился воевать и получил ранение в голову Воюющий на стороне ВСУ комик Виктор Розовый был ранен в голову

Фото: МО Украины

Комик и участник украинской «Лиги смеха» Виктор Розовый, вступивший в Вооруженные силы Украины, получил ранение в голову в ходе боевых действий, сообщает его супруга Ольга в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, военнослужащий выполнял боевое задание.

21 марта вечером во время выездного задания Витя получил осколочное ранение головы, — пишет Ольга.

Супруга украинского комика добавила, что Розового прооперировали. Сейчас Виктор находится в сознании, его состояние стабильное. Однако, по словам Ольги, его ожидает долгий процесс реабилитации.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке ВСУ на село Апанасовка. Украинские военные сбросили взрывное устройство на автомобиль с беспилотника. В результате удара погибли три местных жителя, включая двоих детей.

Также под обстрел со стороны ВСУ попала съемочная группа программы ГТРК «Луганск». Как сообщил корреспондент телекомпании Станислав Шило, пострадавшие журналисты находятся в удовлетворительном состоянии. В скором времени оператор Денис Шум будет выписан из больницы.

До этого представитель военной разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что страна никак не связана с атакой беспилотников-камикадзе на Запорожскую АЭС. Он утверждает, что Киев не осуществлял вооруженную провокацию на электростанции.