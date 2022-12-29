Украинский комбат сравнил оснащение ВСУ и российских войск артиллерией Times: украинский комбат Кишак пожаловался на нехватку минометов в районе Угледара

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Командир 48-го стрелкового батальона 72-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назарий Кишак пожаловался в интервью газете Times на нехватку минометов в районе города Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, на данном участке у россиян семикратное преимущество.

Соотношение минометов 1:7 в пользу русских, — заявил он.

Кишак добавил, что у ВСУ недостаточно артиллерии. Кроме того, он предостерег ВСУ от наступления из-за грязи.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили украинскую минометную батарею на Кураховском направлении в ДНР. Группа «Викинг» Западного военного округа навела артиллерию и поразила цели.

На опубликованных РИА Новости кадрах с тепловизора виден результат точных попаданий снарядов из-за чего взорвался украинский боекомплект. По данным агентства, такие удары позволяют подорвать слаженность действий украинских войск.