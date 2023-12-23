Украинский клуб ответил на слухи о массовой повестке футболистам Украинский ФК «Оболонь» опроверг слухи о групповой повестке футболистам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб «Оболонь» из Киева, который выступает в Украинской премьер-лиге, опроверг информацию о групповой повестке для 25 спортсменов. Как говорится на официальном сайте ФК, ни одного из игроков команды не вызывали в военкомат.

Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек не соответствует действительности. Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки, — сказано в сообщении.

Как подчеркнули представители «Оболони», сейчас идет сверка личной информации призывников, военнообязанных работников и резервистов. На период мобилизации футболисты киевского клуба, который имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики, получили бронирование.

Информация о вручении украинскими военкомами коллективной повестки для футболистов «Оболони» появилась накануне вечером. При этом, как отмечали журналисты, такие действия идут вразрез с предыдущими призывами властей Украины к спортсменам продолжать карьеру и не покидать страну на фоне боевых действий. Также предполагалось, что этот ход мог инициировать главный тренер ФК для улучшения воспитательной работы в коллективе.