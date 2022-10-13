Украинский истребитель разбился под Винницей Командование ВВС: украинский истребитель разбился под Винницей

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Вечером 12 октября под Винницей разбился украинский истребитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование воздушных сил Украины. Причины инцидента пока не установлены.

Двенадцатого октября около 21.00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил. Летчик успешно катапультировался, — говорится в сообщении.

Также добавляется, что перед аварией пилот начал терять управление «по неустановленным технологическим причинам».

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М ранее потерпел крушение вблизи хутора Сибирьки в Ростовской области. Все находившиеся на борту самолета успели катапультироваться. Пресс-служба южного военного округа сообщила, что бомбардировщик выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительной версии, инцидент произошел из-за технической неисправности.