Мэр Днепра назвал Арестовича «говорящей жопой» Мэр Днепра раскритиковал Зеленского и оскорбил его советника Арестовича, назвав того «говорящей жопой»

Алексей Арестович / Фото Соцсети

Мэр украинского города Днепр (ранее — Днепропетровск) Борис Филатов назвал в своем Telegram-канале советника президента Украины Алексея Арестовича «говорящей жопой». По мнению градоначальника, информационная политика Киева — «это полное гуано (птичий помёт), рассчитанное на дебилов, а не на нацию свободных людей».

Еще пару недель назад говорящая ж@па ОП (офис президента Украины. — NEWS.ru) по фамилии Арестович вкрадчивым голосом рассказывала дамам бальзаковского возраста о том, что война скоро закончится. Дамы в ответ подбрасывали в воздух чепчики. Сегодня говорящая ж@па сообщила, что ситуация «аховая», — написал Филатов.

Накануне в одном из эфиров Арестович признал превосходство российской армии и рассказал про потерю города Лиман. По его словам, уровень оперативного управления в армии РФ очень сильно возрос. Он при этом назвал российских командиров талантливыми, а ситуацию для украинской стороны «пессимистичной».

В апреле против Филатова было возбуждено уголовное дело за его призывы «убивать нелюдей по всему миру». Речь он вёл о россиянах, запись была приурочена к актуальным событиям на Украине. Расследовать призывы мэра Днепра поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.