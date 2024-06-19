Украинский город сотрясли мощные взрывы Во Львове произошли взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Львове прогремели взрывы, пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале. Авторы материала отмечают, что звуки прозвучали на фоне сигнала воздушной тревоги.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно о взрывах также в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областях. Кроме того, в Кривом Роге повреждение получило частное промышленное предприятие.

Аналогичные звуки также прозвучали в Харькове на востоке Украины. Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее глава местной администрации Роман Мрочко рассказал, что в подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы. При этом воздушная тревога в регионе украинскими властями не объявлялась.

Кроме того, объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин уточнил, что там был поврежден газопровод.

До этого глава облсовета Днепропетровской области Украины Николай Лукашук известил о повреждении объектов инфраструктуры в Никопольском районе. Пострадали четыре хозяйственных сооружения, неиспользуемые здания и два газопровода, добавил он.