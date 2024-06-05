Украинский генштаб перебросил под Харьков более десятка американских РСЗО Марочко: Киев перебросил в Харьковскую область 12 РСЗО M270 MLRS

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M270 MLRS

Украинский генштаб перебросил в Харьковскую область 12 американских реактивных систем залпового огня М270 MLRS с боеприпасами, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Вместе с ними, уточняет он, прибыл и обслуживающий персонал, который на владеет украинским языком и разъясняется на ломаном русском. .

По полученным данным, в Харьковскую область украинским подразделениям, выполняющим задачи на этом направлении, поступила партия пусковых установок M270 MLRS (в количестве 12 единиц) на гусеничной базе американской платформы Bradley, — сообщил он.

Ранее офицер российской группировки войск «Север» с позывным Атлет рассказал, что Киев подтянул резервы на Харьковское направление и попытается контратаковать. По его словам, противник начал активно применять дроны и не жалеет беспилотники «даже на отдельных пехотинцев».

До этого в российском Минобороны сообщили, что ВС РФ смогли продвинуться в Харьковском направлении после того, как расчет гаубицы «Мста-Б» ударил по заминированному опорному пункту ВСУ. Решение было принято для того, чтобы пехота не тратила время на разминирование. Как уточняется, благодаря этому российские военнослужащие смогли продвинуться дальше, не снижая взятого темпа наступления.