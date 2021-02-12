Украинский генерал заявил об увольнении 70 тысяч военных из армии

https://static.news.ru/photo/027ac54a-6e13-11eb-89e8-96000091f725_660.jpg Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com

Украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении армии страны и увольнении 70 тысяч солдат из вооружённых сил.

Посмотрите, какое количество военных с боевым опытом уволились за последние годы. Порядка 70 тысяч, — отметил он в эфире канала «Апостроф».

По словам генерала, данная ситуация возникла из-за нестабильности на фронте — военнослужащие не знают, что им делать дальше. Кривонос подчеркнул, что выдаваемые за службу денежные вознаграждения сами солдаты называют «иудскими».

Он отметил, что украинским властям необходимо прекратить заниматься самообманом и врать людям о том, что в стране всё прекрасно.

Где хорошо? Экономика в упадке, армия ослаблена, — заключил Кривонос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ Руслана Хомчака, который занимал эту должность прежде. Однако Генеральный штаб возглавил Сергей Корнийчук, до этого занимавший пост первого замначальника. Таким образом, глава государства разделил эти две должности.

Ещё одним указом Зеленский назначил командующим силовой операцией на востоке Украины Сергея Наева. Ранее тот работал в должности замначальника Генерального штаба и временно возглавлял командование в Донбассе. В 2018–2019 годах Наев уже руководил силовой операцией украинской армии.

Новая структура командования ВСУ была утверждена в начале 2020 года. Это было сделано в рамках перехода Украины на стандарты НАТО. Тогда в армии появилось командование у сил поддержки, медицинских сил, а также у войск связи и кибербезопасности, писал NEWS.ru.