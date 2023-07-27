Украинский генерал оценил российских военных Украинский генерал Тарнавский отметил профессиональные качества российских военных

Фото: МО РФ

Российские военные продемонстрировали профессиональные качества, заявил в интервью телеканалу BBC, командующий оперативно-стратегической группировкой «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский. По его словам, благодаря этому они смогли предотвратить быстрое продвижение украинских войск.

Он (Тарнавский — NEWS.ru) утверждает, что российские военные продемонстрировали «профессиональные качества», предотвратив «быстрое продвижение» украинских сил, — говорится в сообщении.

Американский журналист Сеймур Хершт ранее заявил, что контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия для Украины, НАТО и США. По его словам, на Западе охарактеризовали военную операцию украинской армии как «заранее обреченную». Херш подчеркнул, что Альянс практически напрямую участвует в конфликте.

Американский обозреватель Дэниел Дэвис в свою очередь усомнился в том, что ВСУ смогут победить в противостоянии с российской армией. Он отметил, что Украине не поможет ни военная поддержка НАТО, ни вступление в НАТО.