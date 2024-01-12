Украинский генерал сообщил о преимуществах ВС России в зоне СВО Генерал ВСУ Кривонос: у ВС России есть все ресурсы для успешного продвижения

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России обладают всеми ресурсами и возможностями, чтобы успешно продвигаться в зоне спецоперации, заявил в эфире телеканала «Прямой» генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. В частности, отметил военный, речь идет о Купянском и Краснолиманском направлениях.

Давайте рассмотрим возможности русских на Купянском и Лиманском направлениях, где сейчас идут тяжелые бои. С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед, — уточнил отставной генерал.

Кривонос добавил, что Вооруженные силы Украины тем временем испытывают снарядный голод и проблемы с минами. Положение осложняется и тем, что российская армия активно применяет FPV-дроны и беспилотники «Ланцет», указал генерал.

Ранее лидер правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что многие новобранцы ВСУ попали на фронт, не имея хорошей подготовки к боевым действиям. По его словам, из-за этого в новом законе о мобилизации будут указаны критерии по повышению уровня подготовки.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что главная задача 2023 года Вооруженных сил России по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена. По его словам, этому способствовал ряд определяющих факторов, в число которых вошло создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники.