Украинский генерал рассказал о задаче ВСУ захватить Токмак Украинский генерал Тарнавский назвал минимальной целью ВСУ захват Токмака

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Александр Тарнавский

Наступление осенней распутицы не остановит контрнаступление ВСУ, заявил в интервью CNN украинский бригадный генерал Александр Тарнавский. Он пообещал, что вскоре последует большой прорыв украинских войск, перед которыми стоит цель — войти в запорожский город Токмак.

Токмак — это цель-минимум, — подчеркнул офицер.

Генерал признал, что погода может оказаться серьезным препятствием во время контрнаступления. Однако он указал на то, что ВСУ сейчас передвигаются небольшими группами, в основном пешком. Так что украинское наступление продолжится и зимой.

Учитывая, как мы продвигаемся вперед, в основном без техники, я не думаю, что погода сильно повлияет на контрнаступление, — отметил командующий группы войск «Таврия».

Также генерал ответил на вопрос о сложностях с западными поставками оружия на Украину, особенно из США. Он сказал, что уважает точку зрения американских партнеров, и поблагодарил союзников за поддержку. Тарнавский пообещал, что в ВСУ будут относиться к передаваемой Западом технике «с большой осторожностью».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продолжится осенью и зимой. По его словам, будет сделано все возможное для преодоления трудностей плохой погоды.