«Остается лишь пустота»: генерал ВСУ о прилетах российских бомб Кривонос: после прилетов российских фугасных авиабомб остается лишь пустота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После прилетов российских фугасных авиабомб ФАБ от расположений ВСУ не остается буквально ничего, заявил отставной генерал-майор украинской армии Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой». При этом, по его словам, абсолютно неважно, как хорошо окопались солдаты.

Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тон, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и неважно, как хорошо зарылись наши солдаты, — рассказал он.

Кривонос отметил, что украинские военные смогли бы защититься от ФАБ, если бы у них были мощные системы ПВО или истребители-перехватчики. Однако и в этом случае нет гарантии полной защиты, так как их могут легко уничтожить российские военные, посетовал генерал.

Российская армия активно применяет в рамках специальной военной операции планирующие фугасные авиабомбы ФАБ-500. Они представляют собой доработанные советские снаряды со специальными крыльями для планирования. Такая бомба может преодолевать расстояние в несколько десятков километров.

Накануне военный корреспондент Юрий Котенок показал кадры нанесения удара российскими силами по укреплениям и расположениям украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка. По его словам, ВСУ подверглись удару с применением ФАБ.