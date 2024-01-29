Генерал ВСУ раскрыл число подготовленных за границей солдат Генерал ВСУ Николюк: 20% украинских бойцов прошли подготовку за границей

Фото: NATO

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Порядка 20% украинских военных прошли подготовку за границей, заявил командующий подготовкой командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майор Виктор Николюк в интервью «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ с список иноагентов). Он добавил, что средний возраст солдат растет на фоне потерь на фронте.

Если анализировать, сколько [бойцов ВСУ] было подготовлено за границей и на территории нашего государства, то это, скажем так, 20% — за границей, остальные здесь (на Украине. — NEWS.ru) были подготовлены, — сказал он.

Николюк отметил, что командование испытывает трудности с подготовкой бойцов из-за повышения их среднего возраста. При этом он отметил, что сейчас в приоритете для ВСУ находятся пехотинцы.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что численность Вооруженных сил Украины составляет 880 тысяч человек. Он также отметил, что работающих граждан в республике насчитывается порядка 30 млн человек.

До этого стало известно, что до 30% солдат ВСУ на фронте страдают острыми психическими расстройствами. По оценкам Минздрава Украины, от 3 до 4 млн человек — как военных, так и гражданских — будут нуждаться в лечении психотравм по завершении боевых действий.