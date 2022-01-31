Украинский генерал призвал молиться после запусков всех блоков АЭС

Атомная энергетика Украины находится в плачевном состоянии. Одновременный запуск всех энергоблоков АЭС может привести к катастрофе, подобной Чернобылю. Для того, чтобы пережить зиму и избежать аварии, «нужно ходить в церковь и свечку ставить», заявил в эфире телеканала «Наш» генерал-лейтенант МВД Украины в отставке, бывший глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

Сегодня такая радость, что заработали все 15 энергоблоков. <...> Дай бог, чтобы «Энергоатом» пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и не вышли из строя (энергноблоки — NEWS.ru) с такими последствиями, которые были в Чернобыле, — сказал он.

Москаль также посетовал на, что несмотря на увеличение объемов доступной электроэнергии, топливо для реакторов Украина всё равно продолжает закупать в России.

Запуск всех энергоблоков накануне прокомментировал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский. По его словам, «теперь стало страшно по-настоящему».

По данным СМИ, в 2020 году долги украинского «Энергоатома» перед поставщиками и подрядчиками составляли около $430 млн. Большая часть этого долга приходилась на долю российского «ТВЭЛ», обеспечивавшего топливными сборками 9 из 15 энергоблоков страны. Топливо для остальных поставляла американская компания Westinghouse. Перед ней у Киева задолженностей не было. Однако, несмотря на это, в ближайшие три года компания не станет поставлять Украине топливные сборки своего производства, сообщает «Украина.ру».

Ранее стало известно, что 60% мощностей государственных тепловых электростанций украинской компании «Центрэнерго» простаивают из-за нехватки угля. Не работают 14 энергоблоков, что является своего рода рекордом. Ещё шесть блоков находятся в ремонте. Нагрузку несут только 3 блока 23 государственных ТЭС страны, что составляет 10% общей мощности.