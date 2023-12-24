Украинский генерал Марченко признал, что добровольцы в стране закончились

Фото: МО Украины

Добровольцы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончились, признал генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко в интервью Deutsche Welle (организация внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Он отмечает, что в связи с этим ему неизвестно, как можно осуществить призыв полумиллиона украинцев, который ранее анонсировали власти.

Военный рассказал, что представители территориальных центров комплектования (ТЦК) ходят по квартирам и частному сектору в поисках людей для мобилизации, нередко такие рейды заканчиваются конфликтами. При этом пограничники практически каждый день задерживают уклонистов, пытающихся незаконно пересечь границу, говорит он. Тем не менее генерал уверен, что на Украине удастся исправить ситуацию и донести до мужчин необходимость встать на защиту страны.

Ранее министр обороны страны Рустем Умеров подтвердил, что Киев рассматривает возможность расширения границ призыва. В частности, речь идет о понижении нижней планки призывного возраста до 25 лет. Он подчеркнул, что если соответствующая инициатива будет принята, то военкоматы разошлют «приглашение всем».

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз мобилизовать все свои возможности ради помощи Украине. В противном случае Киев проиграет России, которая, уверен политик, угрожает не только Украине, но и всей Европе и демократии. Наряду с этим он призвал страны ЕС готовиться к «конфликту высокой интенсивности», который может занять длительное время.