Украинский генерал предрёк стране потерю шести регионов

https://static.news.ru/photo/ac8a058c-487a-11eb-bbd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Украина может в ближайшее время лишиться ещё нескольких регионов, так как проект «Новороссия» не был закончен. Такое мнение выразил бывший начальник милиции Крыма, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.

Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это «всё». Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области, — заявил Москаль в эфире интернет-канала «Апостроф».

Он также рассказал, что с тревогой читает сообщения Генерального штаба Украины о перемещениях российской войск на Крымском полуострове.

Ранее с такими же опасениями выступили бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев и политолог Александр Семченко. Мураев в июле заявил, что в случае нового Майдана Украина может потерять ещё восемь регионов. По мнению Семченко, новой горячей точкой после Донбасса может стать Закарпатская область.

Как сообщал NEWS.ru, 5 декабря Владимир Зеленский порассуждал о возможности «нападения» России на Украину со стороны Крыма. По его словам, в этом случае в стране будет объявлена всеобщая мобилизация и оружие возьмут в руки мужчины и женщины, при этом президент выразил надежду, что подобное развитие событий невозможно.