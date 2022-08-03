В Киеве заявили о готовности мобилизовать еще полмиллиона человек Украинский генерал Ковальчук не исключил мобилизацию еще полмиллиона человек

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Командующий украинского оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук заявил, что армия Украины не испытывает нехватку в людских ресурсах, однако при необходимости власти могут мобилизовать еще полмиллиона граждан, сообщает украинское издание «Фокус». Он отметил, что ВСУ нуждаются в большем количестве западного тяжелого вооружения.

В украинских войсках нет проблем с живой силой. У нас уже мобилизовано полмиллиона мужчин, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо, — заявил Ковальчук.

В мае глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что в стране запущены процессы для наращивания оборонного потенциала. Тогда он сообщил, что Киев намерен мобилизовать 1 млн человек.

В июне Резников заявил, что каждый день погибает около 100 солдат ВСУ, еще 500 получают ранения. При этом глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что ежедневно в Донбассе погибают или получают ранения до 1000 украинских солдат. По его словам, из них в среднем погибает от 200 до 500 человек.