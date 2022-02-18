Украинский генерал назвал Зеленского «неуравновешенным и капризным»

Президент Украины Владимир Зеленский — неуравновешенный и капризный человек, наделавший много глупостей. Такую характеристику ему дал экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль в эфире телеканала «НАШ». По его словам, Зеленский делает всё, чтобы разъединить нацию.

Он думает одно, говорит второе, делает третье. Это неуравновешенный, капризный человек, — сказал Москаль.

По мнению Москаля, население Украины не рассматривает Зеленского как верховного главнокомандующего, способного сплотить нацию в трудную минуту. Напротив, он делает всё, чтобы её раздробить.

Говоря о закрытии на Украине оппозиционных телеканалов, генерал призвал президента подумать и не совершать новых ошибок. Он также высказался за принятие нового Уголовного кодекса, поскольку, по его словам, Зеленский уже нарушил множество статей ныне существующего УК.

Схожим мнением поделился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, Зеленский провоцирует начало большой войны с подачи Запада, что может привести к общеевропейской трагедии.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал Зеленского за решение посетить Мюнхенскую конференцию. По мнению американского лидера, намерение Зеленского оставить свою страну в разгар кризиса в Донбассе — не самый мудрый выбор.