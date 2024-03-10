Украинский генерал бесследно исчез после воздушной тревоги Украинский генерал Мельник исчез после взрывов в Харькове 17 февраля

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Украинский генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным Марсель перестал выходить на связь посредством своего Telegram-канала после того, как 17 февраля призвал уйти в укрытия в связи с воздушной тревогой. В тот же день украинские СМИ публиковали сообщения о взрывах в Харькове.

Харьков и область: идем в укрытие! — написал тогда Мельник.

До этого момента украинский генерал активно вел канал, публикуя по несколько сообщений в сутки. Кроме того, его имя перестало фигурировать в сообщениях местных СМИ. Мельника назначили на должность начальника Харьковского гарнизона в августе 2021 года.

Вечером 17 февраля издание «Общественное» сообщило о взрыве в Харьковской области Украины. Кроме того, стало известно о взрывах в городе Кропивницком Кировоградской области и в Днепре. В обоих случаях подробности произошедшего не приводились, комментариев местных властей не поступало. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях страны.

Позднее «Зеркало недели» распространило сведения о вторых за ночь взрывах в Харьковской области. Подробности происшествия также остались неизвестны, местные власти не комментировали ситуацию.