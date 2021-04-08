Украинский флот внезапно приступил к военным учениям в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/a04f3708-987d-11eb-86dd-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/flot_ua

В Чёрном море начались учения военно-морского флота Украины. В результате мероприятий была ограничена работа морских портов в Херсоне, Ольвии, Черноморске, Одессе, Южном и Николаеве, пишет «Страна.ua».

Как сообщили в администрации морских портов страны, из-за учений была ограничена лоцманская проводка.

Маневры начались без предупреждения на фоне обострения обстановки в Донбассе и заявлений президента Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО как о единственном способе разрешить проблему в регионе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Он отметил, что подобный шаг станет гибельным для самой Украины, но неясно, готов ли будет Киев, понимая это, всё же отдать соответствующий приказ, писал NEWS.ru.