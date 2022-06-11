Украинский флот остался без военных кораблей в порту Очакова

Фото: mil.gov.ua

Военно-морские силы Украины остались без военных кораблей в порту города Очаков под Николаевской областью, который выходит в Черное море, сообщил ТАСС источник в военных структурах России. Всего украинский порт обороняли два судна — малый противолодочный корабль «Винница» и десантное судно ВМСУ «Юрий Олефиренко». Первый корабль потопили, второй вышел из района боевых действий из-за морального упадка членов экипажа, отказавшихся подчиняться своим командирам.

«Винница» затоплен. По «Юрию Олефиренко» принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана, — сообщили в источнике.

Ранее в силовых структурах Крыма сообщили, что почти все корабли ВМС Украины, которые перешли под контроль России еще весной 2014 года, после окончания специальной операции будут утилизированы. Там отметили, что корабли уже сильно устарели и после окончания спецоперации нужно будет решать их судьбу.

По словам российских военнослужащих, эти устаревшие корабли только занимают место на причалах, предназначенных для Черноморского флота. Приходится привлекать ресурсы, чтобы их обслуживать, и не факт, что в этом есть потребность.