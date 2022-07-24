Украинский дипломат обвинил Орбана в «российской пропаганде» Пресс-секретарь МИД Украины Николенко: Орбан занимается российской пропагандой

Фото: Социальные сети

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимается «российской пропагандой». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. В качестве аргумента он привёл высказывание главы венгерского кабмина о том, что санкции «не пошатнули Москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе».

Санкции не пошатнули Россию — классический пример российской пропаганды, — отметил Николенко.

Он также подверг Орбана критике за то, что тот якобы высказался об асимметричном преимуществе армии РФ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе начались отставки политических лидеров, экономический кризис и жесткая инфляция. Он сравнил санкционную стратегию Запада с машиной, которая движется на четырёх спущенных колёсах, подразумевая отставку премьер-министра Британии Бориса Джонсона, его итальянского коллеги Марио Драги, эстонского премьера Каи Каллас и главы кабмина Болгарии Кирила Петкова.

Орбан также упрекнул Китай, Индию, Бразилию и другие страны в том, что они демонстративно остались в стороне от конфликта Запада и России.