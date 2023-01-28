Украинский дипломат назвал количество обещанных Украине танков Посол Украины во Франции Омельченко: Запад пообещал направить Киеву 321 тяжелый танк

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Страны Запада пообещали направить Киеву 321 тяжелый танк. Об этом в эфире телеканала BFMTV сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Он также отметил, что в его государстве понимают риски того, что доставка техники может занять многие месяцы.

На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине. Сроки поставок разнятся, но нам необходима эта помощь как можно скорее, — сказал Омельченко.

Он также добавил, что именно из-за рисков долгой доставки техники президент страны Владимир Зеленский настаивает, что танки необходимы Украине как можно скорее и если они поступят в августе или сентябре, «будет слишком поздно».

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок танков Leclerc Украине. Он добавил, что попросил министра обороны проработать данный вопрос. Макрон подчеркнул, что главным критерием поставок этих танков является недопустимость эскалации конфликта.

В свою очередь военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что Украине требуется от 700 до 1000 танков западного производства (американские Abrams, британские Challenger, германские Leopard, французские Leclerc) для восстановления потенциала ВСУ. Он подчеркнул, что практически все боеспособные советские машины Т-64, Т-72 и Т-80 сожгли российские войска с начала СВО. По его словам, на 24 февраля 2022-го ВСУ располагали 770 исправными Т-64.