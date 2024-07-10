Украинский дезертир подорвал жену на глазах у ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинский военный самовольно покинул часть, избил жену, а затем бросил в нее гранату, сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на ориентировку полиции. Преступление совершено в Днепропетровской области на глазах у пятилетней дочери.

Произошло это 8 июля. Дезертир явился домой, выволок супругу за волосы на улицу, начал душить, а затем бросил гранату под ноги. Женщина и ребенок получили осколочные ранения. По предварительным данным, мужчина был в состоянии опьянения. Его ищут.

Ранее суд в Екатеринбурге приговорил Дениса Галияхметова к 10 годам колонии строгого режима, два из которых он получил за оставление воинской части, а восемь — за убийство в СИЗО. Мужчина на заседании заявил, что ему пришлось обороняться от сокамерника Георгия Корюкова, когда тот напал на него. До дезертирства подсудимый успел принять участие в СВО.

До этого стало известно, что в Калужской области 33-летний дезертир изнасиловал 13-летнюю девочку с когнитивными особенностями. Подозреваемый осенью прошлого года самовольно покинул воинскую часть в ДНР. Туда он попал в рамках частичной мобилизации. Правоохранители задержали его на 48 часов и передали материалы в суд на его арест. Возбуждено уголовное дело.