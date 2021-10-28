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Украинский депутат рассказал, что его жена привилась вакциной «Спутник V»

01:48, 29 октября 2021
Украинский депутат рассказал, что его жена привилась вакциной «Спутник V» Фото: sputnikvaccine.com
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Жена депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича привилась от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» рассказал в эфире телеканала «1+1».

Ранее власти страны заявляли, что российской вакцины «Спутник V» на Украине не будет. Однако Шуфрич рассказал, что его супруга сделала прививку «Спутником V». Правда, а дальнейшем она также прошла вакцинацию американским препаратом Johnson & Johnson.

Жена — Johnson, откровенно говорю, а перед тем — «Спутником», — сообщил депутат.

Сам он признался, что вакцинировался китайским препаратом CoronaVac.

Ранее создатели вакцины «Спутник V» назвали сроки её регистрации ВОЗ.

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