Украинский депутат рассказал, что его жена привилась вакциной «Спутник V»

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Жена депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича привилась от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» рассказал в эфире телеканала «1+1».

Ранее власти страны заявляли, что российской вакцины «Спутник V» на Украине не будет. Однако Шуфрич рассказал , что его супруга сделала прививку «Спутником V». Правда, а дальнейшем она также прошла вакцинацию американским препаратом Johnson & Johnson.

Жена — Johnson, откровенно говорю, а перед тем — «Спутником», — сообщил депутат.

Сам он признался, что вакцинировался китайским препаратом CoronaVac.

Ранее создатели вакцины «Спутник V» назвали сроки её регистрации ВОЗ.