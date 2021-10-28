Украинский депутат рассказал, что его жена привилась вакциной «Спутник V»

Жена депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича привилась от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» рассказал в эфире телеканала «1+1».
Ранее власти страны заявляли, что российской вакцины «Спутник V» на Украине не будет. Однако Шуфрич
Жена — Johnson, откровенно говорю, а перед тем — «Спутником», — сообщил депутат.
Сам он признался, что вакцинировался китайским препаратом CoronaVac.
Ранее создатели вакцины «Спутник V» назвали сроки её регистрации ВОЗ.