Украинский депутат предложил арестовать его за шапку со звездой

https://static.news.ru/photo/2c11320c-4b7e-11eb-b2dd-fa163e074e61_660.jpg Илья Кива Фото: kivailya/facebook.com

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива разместил на своей странице в Facebook фото в шапке-ушанке с кокардой, на которой изображены красная звезда, серп и молот.

Нацист, арестуй меня! С этой звездой, мой дед, резал глотки фашистам! — подписал парламентарий снимок.

Таким образом Кива ответил на инцидент с задержанием в Киеве 19-летнего юноши в такой же шапке. Головной убор у молодого человека изъяли, а самому ему грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение закона о декоммунизации.

Нормативный акт был принят в 2015 году. Он предусматривает осуждение коммунистического режима, запрет на использование советской символики, а также переименование улиц и снося памятников эпохи СССР.

Ранее NEWS.ru писал, что активисты из Харькова потребовали «декоммунизировать» колбасу, которую выпускает местный мясокомбинат. Они обратились в Украинский институт национальной памяти с предложением переименовать мясное изделие под названием «Советская».