Украинский депутат подтвердил отставку Залужного Депутат Рады Гончаренко: Залужного уволили с поста главнокомандующего ВСУ

Валерий Залужный освобожден от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины, заявил в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он выразил надежду, что генерал продолжит работать в интересах страны.

Для украинцев вы не просто Генерал и даже не Главнокомандующий. Вы олицетворение мужественной стойкости и единства Украины, — написал депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале совместное фото с Валерием Залужным и поблагодарил его за два года службы. Глава государства также заявил о необходимости обновления руководства армии и подчеркнул, что предложил генералу остаться в своей команде.

Спекуляции о об отставке Залужного ходили последние несколько недель. При этом сообщалось, что руководство Службы безопасности Украины предупредило сотрудников об угрозе массовых беспорядков в стране в случае отставки главнокомандующего ВСУ. В частности, командиры батальонов и бригад получили приказ внимательнее следить за личным составом. В службе опасаются, что из-за бунтов некоторые сотрудники могут покинуть свои позиции.