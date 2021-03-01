Украинский депутат «переименовал» русский язык

https://static.news.ru/photo/e4ad1e0c-7a95-11eb-a5f4-96000091f725_660.jpg Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На заседании Днепропетровского областного совета один из депутатов решил сказать «пару слов на восточноукраинском». Так местный парламентарий по-своему обозначил русский язык.

После этого он высказал своё мнение относительно работы областного совета. По словам депутата, заседание сессии рассматривалось им как место, где происходит решение хозяйственных вопросов и проблем, беспокоящих жителей области. Также парламентарий подчеркнул, что политические заявления нужно делать «на камеру в коридоре».

Сам депутат своё выступление начал следующим образом.

Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточноукраинском, — цитирует его «Цензор».

В 2019 году на Украине власти приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Правовая норма предусматривает, что украинская речь будет использоваться почти во всех сферах жизни. Закон подвергли критике как в других странах, так и внутри государства. С 16 января норма вступила в силу.

Как ранее передавал NEWS.ru, депутат Харьковского областного совета Андрей Лесик пострадал за попытку публичного выступления на русском языке. Его вытолкали с трибуны и облили водой.