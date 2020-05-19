Украинский депутат опубликовал запись переговоров Порошенко и Байдена

https://static.news.ru/photo/012b272c-99cd-11ea-aad2-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что бывший президент Пётр Порошенко обсуждал с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом и руководителем Госдепа Джоном Керри украинские внешнеполитические вопросы. В подтверждение он опубликовал соответствующие аудиозаписи.

Среди тем переговоров — предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma, передаёт ТАСС.

Разговоры состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года, — подчеркнул политик.

В ходе одного из разговоров Керри просит Порошенко заменить генерального прокурора Виктора Шокина, так как этот вопрос беспокоит Байдена.

Во время других переговоров человек, голос которого похож на Байдена, обещает публично подписать обязательства на сумму $1 млрд при создании нового правительства и смене генпрокурора Украины. Человек, голос которого похож на Порошенко, в ответ просит выделить человека из посольства США или другой страны для согласования вопросов работы прокуратуры.

Одним из возможных кандидатов на эту должность (генпрокурора. — NEWS.ru) был лидер моей фракции [Юрий] Луценко <...> Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит, с вашей точки зрения, я отзываю своё предложение, — сказал человек, голос которого похож на бывшего украинского лидера.

По мнению Деркача, эти данные дают основание для обвинения Порошенко в государственной измене.

Ранее, как писал NEWS.ru, Порошенко пожаловался на то, что его подозревают в госизмене. Об этом говорится в его видеообращении к нынешнему главе страны.