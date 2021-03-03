Украинский депутат матом высказался на тему перевода часов в стране

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Член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива с использованием ненормативной лексики высказался о принятом Верховной радой в первом чтении проекте закона, предусматривающего отказ от перевода часов на летнее и зимнее время.

*** его знает! Такое ощущение, что с переводом времени или с фиксацией времени решатся все проблемы в Украине, — заявил депутат в ответ на вопрос журналистов Vesti.ua, по какому времени теперь будут жить украинцы.

На Украине каждый год часы переводятся на летнее и зимнее время. Такая практика закреплена постановлением правительства «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года. 3 марта 277 депутатов Верховной рады проголосовали за отмену ежегодного перевода часов.

Как сообщал NEWS.ru, российские врачи рекомендовали не возвращаться к практике перевода стрелок на зимнее и летнее время, поскольку это негативно отражается на самочувствие человека. Специалисты отмечают, что адаптация организма к новому режиму занимает от одной до трёх недель.