Украинский циркач попал в плен к ВС РФ и раскрыл ужасы мобилизации в стране Украинского циркача отправили на фронт из-за подозрений в связи с Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинские власти мобилизовали циркового дрессировщика Илью Кальдикова, который сдался в плен Вооруженным силам России. В беседе с ТАСС артист признался, что его отправили на фронт из-за подозрений в связях с РФ. Мобилизовали его несмотря на то, что цирковым артистам должна предоставляться бронь.

Не всем [цирковым артистам], как оказалось, делают бронь. Все получилось очень быстро. Мне вручили повестку на работе. Я с полной уверенностью, что у меня есть бронь, к обеду пришел в ТЦК (военкомат. — NEWS.ru), а уже вечером находился в Житомире на распределительной, — рассказал циркач.

Циркача начали подозревать в связях с Россией из-за знакомства с одним из братьев Запашных. Однако, по словам Кальдикова, они начали общаться еще в 2013 году.

Дрессировщики же как семья. Мы в командировках, на выездах все видимся, общаемся, все друг друга знаем, — объяснил артист.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Киев может мобилизовать еще 350–400 тысяч человек. Однако это будет уже резерв второй и третьей очереди, который не представляет собой «полноценного вооруженного контингента», считает он.