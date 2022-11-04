Украинских чиновников обяжут выучить английский язык

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине хотят обязать публичных госслужащих выучить английский язык. Глава Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина рассказала изданию «Судебно-юридическая газета», что работа над соответствующим законопроектом уже ведётся.

На законодательном уровне есть намерение обеспечить содействие в изучении публичными служащими английского языка. НАГС принимает участие в подготовке законопроекта, — цитирует ее издание.

Алюшина пояснила, что документ определит круг госслужащих, которые будут обязаны владеть английским языком. По ее словам, реализация этой инициативой относится к стратегическим задачам реформы публичной службы. Благодаря этому повысится ее эффективность и мобильность.

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины появилась петиция, автор которой предложил перевести алфавит с кириллицы на латиницу. По его мнению, причин для такого перехода «достаточно и они очевидны». Кроме того, момент для этого как никогда актуальный. Инициатива будет рассмотрена главой государства, если наберет 25 тысяч голосов.